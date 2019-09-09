Коммунальная компания задолжала сотрудникам 500 тысяч рублей

В Жуковском районе одно из коммунальных предприятий задолжало своим работникам почти 500 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба региональной ФССП, почти три десятка исполнительных производств находились в районном отделе ведомства.
Так как руководство организации- должника не стремилось рассчитаться с долгами, приставы арестовали счета предприятия, а также планировали арестовать имущество. Испугавшись уголовной ответственности, руководитель в течение нескольких дней полностью погасил задолженность.
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