Музыкальная школа пополнилась новыми книгами и инструментами

09.09.2019 11:24 30

Детская школа искусств №1 имени Н.П. Ракова в рамках нац.проекта «Культура» приобрела около 40 музыкальных инструменов, 45 предметов мебели, оборудование для художествпенного класса, а также учебники и пособия.

А этом году деньги выделены учреждениям Калуги и Обнинска.

Фото: pxhere.com.