В Обнинске задержали наркоторговцев

09.09.2019 11:07 76

В Обнинске полицейские задержали 30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину, которые пытались сбыть наркотики в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в машине у пары были несколько пакетов с синтетическим наркотиком, а в сумочке у девушки- пакетик с марихуаной. Всего обнаружили и изъяли больше 1 килограмма запрещенных препаратов.

Их молодые люди планировали распространять с помощью закладок.

За это преступление обнинцам грозит пожизненное лишение свободы, сепйчас они арестованы.

Фото: УМВД России по Калужской области.