Футбольный клуб «Калуга» сыграл вничью с «Сатурном»

09.09.2019 09:13 178

Игра футбольного клуба «Калуга» в Раменском закончилась со счетом 3:3.

Как сообщается в официальной группе футбольного клуба, наша команда дважды проявила характер по ходу матча, сумела выйти вперед, но победный счет удержать, к сожалению, не удалось.

На этом трехматчевая выездная серия калужан завершается, и уже в следующую субботу «Калуга» в «Анненках» примет «Динамо-Брянск».

Фото: футбольный клуб «Калуга».