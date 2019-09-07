Посетитель магазина решил не платить за алкоголь

07.09.2019 09:02 197

Директор одного из торговых центров Малоярославецкого района обратился в полицию после того, как в его магазине похитили алкоголь почти на 3000 рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В магазин вошел мужчина и сложил в корзину все, что ему приглянулось: вино, водку, коньяк и шампанское, а затем направился к выходу, минуя при этом кассу.

Мужчину задержали уже на улице прибывшие полицейские, однако половину спиртного он уже успел употребить, другую половину- подарить друзьям.

Щедрому мужчине придется ответить перед судом за грабеж.

Фото: pexels.com.