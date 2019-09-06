Полиция ищет виновных в сбросах нефтепродуктов

06.09.2019 15:55 390

Прокуратура Дзержинского района выявила загрязнение территории, прилегающей к нефтеперерабатывающему предприятию. Лабораторные исследования показали, что в пробах почвы повышено содержание нефтепродуктов. Проведенное обследование свидетельствует о том, что неустановленные лица осуществляют загрязняющие сбросы на данные участки, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 6 сентября. Материалы проверки передали в полицию. Стражи порядка по данному факту возбудили уголовное дело, расследование которого прокуратура взяла на контроль. Фото: Pixabay.com



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