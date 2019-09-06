Бдительные граждане «сдали» подпольных торговцев алкоголем

06.09.2019 12:20 247

В полицию Малоярославецкого района граждане сообщили о том, что в селе Коллонтай в одном из магазинов подпольно продают алкоголь.

В ходе проверки в подсобке торговой точки обнаружили более 100 наименований алкогольной продукции без документов, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 6 сентября.

Общий объем изъятых спиртных напитков составил 420 литров.

Кроме того, у магазина не было лицензии на розничную продажу алкоголя.

В результате, было возбуждено два административных дела.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области