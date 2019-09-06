Калужанин лишился мотоблока, попросив о помощи земляка

Калужанин на мотоблоке с прицепом возвращался поздно вечером домой.
На улице Тарутинской техника дала сбой, и владельцу пришлось остановиться.
Мужчина попросил хозяина ближайшего частного дома присмотреть за агрегатом, пока он сходит за запчастями.
Земляк охотно согласился. И как только владелец ушел, тут же начал обзванивать знакомых и предлагать им купить мини-трактор.
За короткое время покупатель нашелся и мотокультиватор с прицепом был продан.
Собственник оценил ущерб в 36 тысяч рублей.
Стражи порядка возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 6 сентября.
Выяснилось, что «предприимчивый» домовладелец имеет судимости.
Фото: Pixabay.com
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