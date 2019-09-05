Мужчина осужден за поддельные права

05.09.2019 12:00 393

51-летнему жителю Малоярославца вынесен приговор за использование поддельных документов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее судимый мужчина приобрел поддельное водительское удостоверение и использовал его, пока не встретился на дороге с сотрудниками ГИБДД.

Свою вину подсудимый полностью признал. Ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ, с удержанием в доход государства 5 % от заработной платы осужденного.

Фото: pxhere.com.