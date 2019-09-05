Ударивший сотрудника Росгвардии на пять лет отправится в колонию-поселение

05.09.2019 11:08 151

35-летний житель Жукова признан виновным в преступлении, совершенном в отношении сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

В апреле этого года мужчина вместе с друзьями находился в машине в состоянии алкогольного опьянения. Авто задержали сотрудники Росгвардии, однако компании это не понравилось. Мужчина ударил представителя власти кулаком в шею.

Подумать над своим поведением ему предстоит в колонии-поселении, где он будет отбывать наказание пять лет.

Фото: pxhere.com.