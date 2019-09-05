Дело калужских «закладчиков» передали в суд

05.09.2019 07:56 264

Прокуратура Калуги направила в суд уголовное дело в отношении жителей Калуги и Обнинска, обвиняемых в приобретении и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По версии следствия, калужане весной этого года получали крупные партии наркотиков.

Злоумышленники расфасовывали дурман в мелкие пакеты и хранили в обнинской квартире одного из них, чтобы потом через тайники сбыть покупателям в Калуге.

Обвиняемые раскаялись и активно сотрудничали со следствием, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 4 сентября.

Фигурантам грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com