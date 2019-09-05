Специалисты водоканала демонтировали почти 30 незаконных «врезок»

05.09.2019 07:04 431

Специалисты Водоканала проводят ежедневные рейды по выявлению незаконных подключений. Накануне проверки прошли в Козельске, Полотняном заводе, Перемышле и Калуге. Было демонтировано около 30 незаконных линий, сообщила пресс-служба предприятия во вторник, 3 сентября. Во всех случаях Водоканал применил к нарушителям штрафные санкции и сообщил в правоохранительные органы, чтобы те возбудили административные дела. Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал»



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