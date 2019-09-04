Сотрудники ДПС остановили пьяного водителя с наркотиками

04.09.2019 11:32 412

20-летний житель Калужской области был остановлен сотрудниками ДПС, когда в очередной раз находился за рулем машины в пьяном виде.

Правонарушитель отказался пройти медосвидетельствование.

В ходе дальнейшей беседы с полицейскими молодой человек добровольно отдал стражам порядка пакетик и сигарету, в которых находился N-метилэфедрон массой 0,3 и 0,27 граммов.

В результате, в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщила пресс-служба МВД в среду, 4 сентября.

Расследование закончено. Материалы дела направлены в суд.

Фото: Pixabay.com