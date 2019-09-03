В Обнинске стартует прививочная кампания от гриппа

03.09.2019 15:40 183

В обнинскую Клиническую больницу №8 поступила партия вакцины - 50 300 доз, сообщает администрация города.

10 300 доз вакцин предназначены для детей, 40 000 доз - для взрослых. Официально прививочная кампания против гриппа стартует 5 сентября. Привиться от гриппа можно будет бесплатно.

Как говорят медики, важно сделать прививку тем, кто страдает хроническими заболеваниями и лишним весом, а также курильщикам и беременным женщинам.



Фото: pxhere.com.