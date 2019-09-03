Пожарные потушили дом в Жуковском районе

03.09.2019 14:51 167

Этой ночью в Жуковском районе в деревне Никоново горел двухквартирный жилой дом, сообщает пресс-служба регионального МЧС 3 сентября. В результате пожара пострадавших нет. Справиться с огнем смогли 6 человек и 2 единицы техники. В причинах пожара будет разбираться инспектор пожарного надзора. Фото: pxhere.com.



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