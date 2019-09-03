Осужденные женской колонии победили в конкурсе на озеленение организаций

03.09.2019 13:37 229

Исправительная колония №7 стала победителем в конкурсе на лучшее озеленение территории, который ежегодно проводится городской управой Калуги, сообщает 3 сентября пресс-служба регионального УФСИН.

Женская колония уже была в числе победителей. И в этом году лучше остальных украсила газоны клумбами и цветами.

Вместе с дипломом представители администрации получили и подарок – подставку для цветов, которая сразу же заняла свое место на территории ИК-7.

Кстати, в колонии организован кружок для осужденных «Ландшафтный дизайн».

Фото: УФСИН России по Калужской области.