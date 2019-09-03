Псевдориелтор обманула обнинцев на 800 тысяч рублей

03.09.2019 12:00 257

38-летняя жительница Обнинска предстанет перед судом за мошенничество.

Она представилась риелтором в интернете и предлагала гражданам свои услуги, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Всего горожане передали псевдориелтору 800 тысяч рублей, в ответ не получили ничего.

Свою вину подозреваемая признала полностью. Теперь суд решит, какое наказание она понесет: штраф от ста до пятисот тысяч рублей, лиюо лишение свободы до шести лет.