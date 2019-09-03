Автоинспекторы напомнили школьникам о безопасности

03.09.2019 09:51 272

Инспекторы ГИБДД не только несли службу в День знаний возле всех калужских школ, но и посетили некоторые торжественные линейки. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Ученикам 51-й школы напомнили основные правила поведения на дороге и об опасности игр возле проезжей части.

Кадеты школы ГИБДД подготовили для воспитанников детских садов сказку на дорожный лад «Дорожная азбука», с которой в сентябре посетят младших друзей с познавательным мероприятием.

Фото: УГИБДД УМВД России по Калужской области