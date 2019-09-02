Международная команда волонтеров расчистила парк усадьбы Оболенских

02.09.2019 17:52 168

На днях нацпарк «Угра» посетили участники летней школы Российского географического общества, сообщила пресс-служба заказника. 40 волонтеров из России, Армении, Греции, ЮАР, Египта и других стран привели в порядок усадебный парк дома князей Оболенских в Козельском районе. После работы участники посетили вольер с зубрами и монастырь Оптина пустынь. Фото: пресс-служба нацпарка «Угра».



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