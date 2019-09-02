Некоторые дома Калуги и пригороды планово обесточат во вторник

02.09.2019 20:30 41

Во вторник, 3 сентября, в Калуге и пригородах планово отключат электроэнергию, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 08:00 до 18:00 без элетричества останутся:

ул.Карпова 1-7;2;4;

ул.К.Маркса д.4;

ул.Баженова д.1;2;

ул.Марата д.10,

ул.Театральная д.36.

С 09:00 до 16:00 не будет электроэнергии:

д.Тимашово.

С 09:00 до 17:00 обесточат:

Андреевские Лагеря,

Корекозево Лесхоз,

Анреевское,

Большие Сушки,

Елизаветенка,

д.Курово (частично),

Шопино (частично),

Самойлово (часточно).

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com