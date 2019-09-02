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Некоторые дома Калуги и пригороды планово обесточат во вторник

02.09.2019 20:30 0 41
Некоторые дома Калуги и пригороды планово обесточат во вторник

Во вторник, 3 сентября, в Калуге и пригородах планово отключат электроэнергию, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 08:00 до 18:00 без элетричества останутся:

  • ул.Карпова  1-7;2;4;
  • ул.К.Маркса д.4;
  • ул.Баженова д.1;2;
  • ул.Марата д.10,
  • ул.Театральная д.36.

С 09:00 до 16:00 не будет электроэнергии:

  • д.Тимашово.

С 09:00 до 17:00 обесточат:

  • Андреевские Лагеря,
  • Корекозево Лесхоз,
  • Анреевское,
  • Большие Сушки,
  • Елизаветенка,
  • д.Курово (частично),
  • Шопино (частично),
  • Самойлово (часточно).

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com

 


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