Обнинский пенсионер смошенничал на 200 тысяч

02.09.2019 15:44 396

Прокуратура Обнинска утвердила обвинительное заключение в деле 52-летнего военного пенсионера, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 2 сентября.

Мужчина получал ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Когда же гражданину выделили средства на покупку квартиры, он не стал уведомлять соответствующие соцслужбы и продолжил получать выплаты за наем.

Сумма ущерба, нанесенная центру соцобеспечения, превысила 200 тысяч рублей.

Теперь пенсионеру грозит либо штраф до 120 тысяч, либо арест на 4 месяца, либо принудительные работы до двух лет.

Фото: Pixabay.com