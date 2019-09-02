Обнинский пенсионер смошенничал на 200 тысяч

Прокуратура Обнинска утвердила обвинительное заключение в деле 52-летнего военного пенсионера, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 2 сентября.
Мужчина получал ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Когда же гражданину выделили средства на покупку квартиры, он не стал уведомлять соответствующие соцслужбы и продолжил получать выплаты за наем.
Сумма ущерба, нанесенная центру соцобеспечения, превысила 200 тысяч рублей.
Теперь пенсионеру грозит либо штраф до 120 тысяч, либо арест на 4 месяца, либо принудительные работы до двух лет.
Фото: Pixabay.com
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