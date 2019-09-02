У строительного техникума появился свой фонтан

02.09.2019 14:08 424

Рядом с коммунально-строительным техникумом имени И.К. Ципулина открыли фонтан. Об этом сообщила пресс-служба водоканала в понедельник, 2 сентября.

Специалисты своими силами изготовили сооружение и будут проводить профилактические осмотры два раза в год.

Мероприятие приурочили к началу нового учебного года.

Фонтан станет одним из действующих объектов музея строителей, который скоро откроется в техникуме.

Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».