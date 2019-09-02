Обнинские «пляжницы» выиграли Кубок России

02.09.2019 10:03 313

Накануне в Сочи завершились женские соревнования Кубка России по пляжному волейболу, сообщил паблик «ВК Обнинск» в воскресенье, 1 сентября. В финале обнинские спортсменки Мария Воронина и Мария Бочарова переиграли волейболисток из Москвы и стали победительницами турнира. Фото: ВК Обнинск



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