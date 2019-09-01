Покупатель холодильника «увел» 25 тысяч с карты продавца

01.09.2019 11:14 807

24-летний молодой человек опубликовал объявление о продаже холодильника в Интернете.

Продавцу сразу же перезвонил мужчина и сообщил, что готов оплатить покупку.

Обрадовавшись такой быстрой сделке, парень назвал незнакомцу все коды из смс, однако вместо зачисления с карты было списано 25 тысяч рублей.

Продавец попытался дозвониться до покупателя, но абонент уже был вне зоны доступа.

Осознав, что стал жертвой мошенника, потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 31 августа.

Злоумышленником оказался 28-летний житель Малоярославца.

Фигуранту грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com