Дама угнала автомобиль из-под носа беспечного кондровчанина

31.08.2019 10:48 192

В полицию Кондрова обратился молодой человек с заявлением об угоне.

Потерпевший остановился, чтобы поговорить со знакомыми.

Припарковав автомобиль, он не стал его запирать и оставил ключ в замке зажигания, полагаясь на то, что будет находиться недалеко.

В результате, машину угнали из-под носа владельца.

Сотрудники полиции ввели план «Перехват» и через некоторое время задержали транспортное средство, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 31 августа.

За рулем оказалась 41-летняя местная жительница. Дама была пьяна.

В отношении гражданки возбудили уголовное дело по статье «Угон».

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.