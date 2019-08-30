Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Пятница, 30 августа
$ 66.75 0.33
73.96 0.30
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Калужская агрокомпания задолжала 6 миллионов сотрудникам

30.08.2019 17:20 0 200
Калужская агрокомпания задолжала 6 миллионов сотрудникам

Прокуратура Перемышльского района выявила, что компания ООО «Калужская Нива» задолжала своим 334 работникам зарплату за июль.

Сумма задолженности составила более 6 миллионов.

В отношении юр.лица возбудили административное дело, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 30 августа.

В результате, компания полностью погасила задолженность перед сотрудниками.  

Фото: Pixabay.com


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

«ВАЗ-2115» влетел в дерево в Ульяновском районе 30.08.2019 17:49

19-летнему египтянину дали 8 лет «строгача» за наркотики 30.08.2019 17:30

Начальник полиции получил предупреждение от прокуратуры 30.08.2019 17:05

«Ситроен» сбил пешехода на улице Болотникова 30.08.2019 16:28

Боровские лесники обустроили родник «Барсучья нора» 30.08.2019 16:24

408 дубов посадят в Николо-Ленивце 30.08.2019 15:46

Уволенный за прогулы сотрудник получил 47 тысяч компенсации 30.08.2019 15:30

«УАЗ Патриот» и «МАН» столкнулись на Киевской трассе 30.08.2019 13:55

Жуковским фермерам грозит 20 тысяч штрафа за нарушение санитарных правил 30.08.2019 13:46

Фирму оштрафовали на 400 тысяч за кусты на поле 30.08.2019 13:20

Народные новости
1142 12
Buba Kastorskiy
731 12
Бобёр-Альфа
2058 7
victor61

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

26 авг 2019 15:10
Новости компаний

ВТБ Факторингв 2,6 раза увеличил объем портфеляв Центральномфедеральном округе

За первый год работы Wink калужане установили решение от «Ростелекома» на семнадцать тысяч устройств

День открытых дверей в Elmat Group и Elikor

РСХБ усилит поддержку малого бизнеса Калужской области

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

Новости партнеров

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

Датчики в стиральных машинах

Лайв-результаты чемпионата России по футболу

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.