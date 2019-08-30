Начальник полиции получил предупреждение от прокуратуры

30.08.2019 17:05 253

В феврале этого года сотрудники отдела по вопросам миграции обнаружили двух граждан Узбекистана, нарушивших сроки пребывания в России, на одной из ферм Мосальского района.

В обход действующего законодательства, начальник ОВМ МОМВД России «Юхновский» не согласовал проведенную проверку с прокуратурой.

В результате, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 30 августа.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.