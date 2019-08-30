Боровские лесники обустроили родник «Барсучья нора»

30.08.2019 16:24 164

Боровские лесники и их семьи решили обустроить родник возле села Совьяки, сообщила пресс-служба минприроды в пятницу, 30 августа.

На помощь добровольцам пришли руководитель школьного лесничества с учениками, и местный арендатор лесных участков.

Был изготовлен «домик для воды», русло родника очистили и уложили камнем, установили информационный стенд и таблички-указатели.

Имя роднику дали «Барсучья нора», так как рядом обитает множество этих животных.

Мероприятие провели в рамках экологической акции «Живи, родник!».

Фото: пресс-служба Минприроды Калужской области.