Фирму оштрафовали на 400 тысяч за кусты на поле

30.08.2019 13:20 37

Инспектор земельного надзора выявил, что 24,4 гектар сельхозземель, расположенных в деревне Ястребовка и принадлежащих ООО «Лесная сказка», заросли сорной травой и кустарником.

Кроме того, на участке 241 квадратных метров был снят плодородный грунт.

В отношении юр.лица возбудили административное дело, сообщила пресс-служба Россельхознадзора в среду, 28 августа.

Руководство компании обязали устранить нарушения и оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com