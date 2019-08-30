Жительница Людинова перечислила мошеннику 780 тысяч

30.08.2019 12:15 130

Жительнице Людинова позвонил незнакомец и представился сотрудником полиции.

Мужчина сообщил, что женщине полагается крупная компенсация, потому что она стала жертвой мошенников, продающих поддельные витамины. Но прежде чем получить деньги нужно оплатить комиссию.

Дама в несколько этапов перевела на указанный расчетный счет 780 тысяч и стала ждать зачисления обещанных средств.

Однако выплата так и не поступила, а телефон «стража порядка» перестал отвечать.

Поняв, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.

Оперативники возбудили уголовное дело по данному факту.

Ведется следствие, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 30 августа.

Фото: Pixabay.com.