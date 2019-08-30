Жительница Людинова перечислила мошеннику 780 тысяч

Жительнице Людинова позвонил незнакомец и представился сотрудником полиции.
Мужчина сообщил, что женщине полагается крупная компенсация, потому что она стала жертвой мошенников, продающих поддельные витамины. Но прежде чем получить деньги нужно оплатить комиссию.
Дама в несколько этапов перевела на указанный расчетный счет 780 тысяч и стала ждать зачисления обещанных средств.
Однако выплата так и не поступила, а телефон «стража порядка» перестал отвечать.
Поняв, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.
Оперативники возбудили уголовное дело по данному факту.
Ведется следствие, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 30 августа.
Фото: Pixabay.com.
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