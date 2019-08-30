Калужанин украл 12 опор ограждений Киевской трассы

30.08.2019 10:17 381

42-летний житель Калуги выкопал 12 столбов, к которым крепилась сетка рабица, ограждающая Киевское шоссе в Бабынинском районе. Причиненный ущерб составил более 19 тысяч рублей. Очевидцы сфотографировали автомобиль злоумышленника и передали в полицию. Стражи порядка установили личность правонарушителя и его домашний адрес, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 30 августа. В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранта вызвали в отделение для дачи показаний. Похищенные столбы изъяли. На время расследования подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.



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