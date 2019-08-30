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Несколько улиц и районов останутся без света

30.08.2019 08:44 0 530
Несколько улиц и районов останутся без света

Городская управа Калуги сообщает о плановых отключениях электроэнергии 30 августа. Публикуем список:

С 08:30 до 16:00:

  • пр-д Киевский 7-15, 2-20;
  • ул.Киевка 15;
  • пер. Строительный 11,13,15,17,19.

.С 09:00 до 19:00

  • Горенское,
  • Крутицы,
  • Полесе,
  • Тинино,
  • д.Лихун (частично).

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