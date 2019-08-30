В Калужской области открыт первый виртуальный концертный зал

30.08.2019 06:48 251

В посёлке Середейский Сухиничского района открыт первый в регионе Всероссийский виртуальный концертный зал.

Победа в конкурсе пиринесла грант в размере 300 тысяч рублей. На выделенные средства приобретено специальное оборудование для оснащения зала на 50 мест в местном Доме культуры.

Открытие виртуального концертного зала совпало с празднованием Дня поселка Середейский. В этот день зрителям продемонстрировали отрывок заключительного концерта Пятого Всероссийского мастер-класса для дирижёров профессора Юрия Симонова, сообщдает пресс-служба Правительства области.

До конца этого года в нашей области будет открыто семь виртуальных концертных залов. Один из них – в Калужской областной филармонии.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.