Стало известно имя лучшей доярки

Шесть доярок соревновались в конкурсе профмастерства. Конкурсантам надо было продемонстрировать знание теории, в частности, физиологии молокообразования и молокоотдачи, гигиены содержания животных и выполнение правил машинного доения коров, сообщается на сайте горуправы.
Конкурсная комиссия также оценила способность доярок разобрать и собрать доильный аппарат всего за 5 минут.
Самый сложный этап конкурса - соблюдение технологии и техники машинного доения коров. На выполнение каждой операции отводится определенное количество времени.
Победу одержала Жанна Бугор из Совхоза Росва.Фото: горуправа Калуги.
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