Стало известно имя лучшей доярки

Шесть доярок соревновались в конкурсе профмастерства. Конкурсантам надо было продемонстрировать знание теории, в частности, физиологии молокообразования и молокоотдачи, гигиены содержания животных и выполнение правил машинного доения коров, сообщается на сайте горуправы.

Конкурсная комиссия также оценила способность доярок разобрать и собрать доильный аппарат всего за 5 минут.

Самый сложный этап конкурса - соблюдение технологии и техники машинного доения коров. На выполнение каждой операции отводится определенное количество времени.

Победу одержала Жанна Бугор из Совхоза Росва.

Фото: горуправа Калуги.