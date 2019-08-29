Несостоявшийся директор отправится на исправительные работы

29.08.2019 14:00 390

В Барятинском районе мировой судья вынес приговор 30-летнему гражданину, который признан виновным в подлоге документов, сообщает областная прокуратура.

К подсудимому обратился молодой человек с предложением за вознаграждение стать генеральным директором организации, но только по документам. Согласившись, калужанин передал незнакомцу паспорт и через некоторое время явился с ним к нотариусу и в МФЦ.

Несостоявшемуся генеральному директору назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из его заработка ежемесячно 5 % в доход государства.

Фото: pxhere.com.