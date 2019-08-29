Несостоявшийся директор отправится на исправительные работы

В Барятинском районе мировой судья вынес приговор 30-летнему гражданину, который признан виновным в подлоге документов, сообщает областная прокуратура.
К подсудимому обратился молодой человек с предложением за вознаграждение стать генеральным директором организации, но только по документам. Согласившись, калужанин передал незнакомцу паспорт и через некоторое время явился с ним к нотариусу и в МФЦ.
Несостоявшемуся генеральному директору назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из его заработка ежемесячно 5 % в доход государства.
Фото: pxhere.com.
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