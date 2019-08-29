В Гурьяновском лесу появились новые дорожки и детские площадки

29.08.2019 11:29 249

В Гурьяновском лесу в Обнинске прошла приемка выполненных работ в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», сообщается на сайте администрации наукограда.

Подрядчик обустроил ландшафтные дорожки, территорию леса оборудовали урнами и указательными знаками, обустроили 12 дополнительных лавочек.

На детской площадке появились малые архитектурные формы и новые футбольные ворота. До конца недели спортивное и игровое оборудование будет открыто к использованию. Следить за его сохранностью будут с помощью систем видеонаблюдения.

Фото: администрация г.Обнинска.