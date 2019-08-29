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14-летние калужане получили первые паспорта

29.08.2019 08:45 1 301
14-летние калужане получили первые паспорта

Накануне Дня города юным калужанам вручили  первые паспорта. Их девяти юношам и девушкам вручили городской голова Дмитрий Разумовский, начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

По словам градоначальника, обладатель паспорта- это уже вполне взрослый и самостоятельный человек, сообщает пресс-служба городской управы.

Фото: Горуправа Калуги.


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