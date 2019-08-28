Осужденные узнали все о российском флаге

28.08.2019 16:24 207

Осужденные женской колонии приняли участие в целом цикле мероприятий, посвященных российскому триколору.

Каждый отряд получил вопросы викторины «Символ с особой судьбой», на которые могли ответить все желающие. Вопросы предполагали не только знание символики, но и владение исторической информацией, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Каждая осужденная могла проверить свои знания в библиотеке, где была организована выставка.

Итоги викторины подвели в культурно-досуговом центре. Там прошла программа, где читали собственные эссе, стихи и пели песни.

Фото: УФСИН России по Калужской области.