На коллегии спасатели решали, как обезопасить школьников

28.08.2019 16:10 236

Калужские спасатели обсудили обеспечение пожарной безопасности в школах региона, сообщает пресс-служба регионального МЧС 28 августа.

С 1 сентября по 1 октября пройдет Месячник безопасности детей: сотрудники ведомства будут дежурить в школах в День знаний, проведут тренировки по эвакуации детей и профилактические беседы.

Также во время коллегии областного МЧС рассмотрели вопрос о развитии аэромобильной группировки. Необходимо будет доукомплектовать ее техникой, оборудованием и средствами защиты.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.