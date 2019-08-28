Калужанин оштрафован за экстремистские публикации

28.08.2019 11:15 407

Прокуратура Калуги во время мониторинга Всемирной паутины обнаружила два экстремистских материала на странице 38-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 28 августа. В отношении мужчины возбудили административное дело, ему назначен штраф.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей