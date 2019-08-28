Палаточный лагерь в Малоярославецком районе работал с нарушениями

28.08.2019 10:40 446

Прокуратура Малоярославецкого района нашла множество нарушений в работе палаточного лагеря в деревне Станки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

У некоторых сотрудников отсутствовали медицинские книжки, а сама мед.помощь оказывалась без лицензии, отсутствовало помещение для изоляции заболевших детей. Нашли и нарушения правил пожарной безопасности.

Кроме того, общественной организацией был организован поход по местам боевой славы «Ильинские рубежи» в рамках военно-патриотического выезда. Но не был утвержден маршрутный лист и не проинформированы органы МЧС.

Генеральному директору лагеря внесены представления,а также возбуждены административные дела.

Фото: pxhere.com.