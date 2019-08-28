В Обнинске «охотятся» за нетрезвыми водителями

28.08.2019 09:15 290

В Обнинске до 30 августа проходит профилактическая акция «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба администрации наукограда.

За 7 месяцев этого года выявили 76 водителей подшофе, а также отказавшихся пройти медицинское освидетельствование.

Водителям еще раз напоминают о штрафе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в размере тридцати тысяч рулей и лишение права управления им на срок от полутора до двух лет.

Фото: pxhere.com.