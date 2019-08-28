20 тонн турецких персиков не пустили в Калугу

28.08.2019 07:37 351

Экспертиза выявила личинки средиземноморской мухи в свежих персиках, привезенных из Турции, сообщила пресс-служба областного Россельхознадзора во вторник, 27 августа.

В результате, всю партию фруктов в 20 тонн забраковали и запретили к выпуску с таможни.

Данный вредитель относится к категории наиболее опасных вредоносных видов, так как хорошо акклиматизируется, а пораженные им плодовые деревья теряют от 80 до 100% своего урожая.

Фото: Pixabay.com