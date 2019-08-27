Калужанка взяла «золото» на играх в Чебоксарах

27.08.2019 18:08 109

23-26 августа в Чебоксарах прошли первые Всероссийские студенческие игры национальных и неолимпийских видов спорта. В мероприятии приняли участие более 250 студентов из 17 регионов России. Калужанка Виктория Куроедова стала победительницей соревнований по мас-рестлингу в весовой категории 65 килограмм, сообщила пресс-служба СШОР «Вымпел» в понедельник, 26 августа. Фото: пресс-служба СШОР «Вымпел».



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