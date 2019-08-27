Карантин по бешенству ввели в Тарусском районе

27.08.2019 17:59 110

Постановлением губернатора в Тарусском районе установлен карантин по бешенству, сообщила пресс-служба комитета ветеринарии области во вторник, 27 августа. На время ограничений владельцы животных обязаны соблюдать правила их содержания и вовремя вакцинировать питомцев. Если домашнее животное было укушено, необходимо срочно обратиться к ветеринару. Фото: Pixabay.com.



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