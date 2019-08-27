У сельских администраций не оказалось перечня услуг

27.08.2019 17:12 155

Прокуратура Барятинского района выявила, что пять сельских администраций не ведут реестр оказываемых услуг. Кроме того, не разработан и не утвержден порядок ведения этого перечня, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 27 августа. Чиновников обязали устранить выявленные нарушения. Фото: Pixabay.com



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