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Консультации по правам потребителей проведут в МФЦ

27.08.2019 15:43 1 203
Консультации по правам потребителей проведут в МФЦ

Сотрудники Роспотребнадзора проведут консультации по правам потребителей в филиалах МФЦ, сообщила пресс-служба ведомства.

Прием граждан состоится:

  • Обнинск, пр.Маркса, д.130  - 4 сентября, с 10-00 до 15-00;
  • Калуга, ул.Хрустальная, д.34а - 5 сентября, с 10-00 до 15-00;
  • Калуга, ул.Димитрова, д.24 - 5 сентября, с 10-00 до 15-00.

Фото: Pixabay.com


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