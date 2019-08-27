Chevrolet вылетел с «Киевки» в кювет

27.08.2019 13:27 496

Во вторник, 27 августа, в 10:23 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Обнинске. На 104 километре Киевской трассы автомобиль Chevrolet съехал в кювет. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ГИБДД и бригада медиков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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