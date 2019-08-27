Серийного вора задержали в Калуге

Полицейские задержали в Калуге 46-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж.
Злоумышленник обворовал стоматологический центр, пекарню, магазин интимных товаров и два других торговых заведений.
По версии следствия, вор забирался в помещения ночью и похищал деньги и имущество.
Сумма причиненного ущерба устанавливается, сообщила пресс-служба УМВД во вторник, 27 августа.
Оперативники проверяют причастен ли гражданин к другим похожим преступлениям.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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