Серийного вора задержали в Калуге

27.08.2019 11:17 472

Полицейские задержали в Калуге 46-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж. Злоумышленник обворовал стоматологический центр, пекарню, магазин интимных товаров и два других торговых заведений. По версии следствия, вор забирался в помещения ночью и похищал деньги и имущество. Сумма причиненного ущерба устанавливается, сообщила пресс-служба УМВД во вторник, 27 августа. Оперативники проверяют причастен ли гражданин к другим похожим преступлениям. Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.



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