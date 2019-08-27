21-летний калужанин обокрал спящего родственника

27.08.2019 10:01 336

В Малоярославецком районе 21-летний парень, вытащил из кошелька спящего родственника банковскую карту.

Молодой человек обналичил с кредитки чуть больше 16 тысяч и положил карту обратно.

При очередном походе в магазин владелец обнаружил пропажу денег и обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого, сообщила пресс-служба УМВД во вторник, 27 августа.

Правонарушитель объяснил, что позаимствовал деньги, чтобы вернуть долг друзьям и собирался вернуть их позже, тем же способом.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com